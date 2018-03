Satellit Rosat stürzt am Wochenende ab

Aus unserem Archiv

Köln

Der Röntgensatellit Rosat wird nach neuesten Berechnungen an diesem Wochenende abstürzen. Das Raumfahrzeug werde am Samstag oder Sonntag wieder in die Erdatmosphäre eintreten, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln mit.