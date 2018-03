Neue Spinne mit spektakulären Beinen entdeckt

Diese eigenartige Spinne haben Forscher bislang noch nie gesehen: Sie sitzt in ihrem kümmerlichen Netz an einer Höhlenwand und hat lange, gefährlich aussehende Beine. Ihre Entdecker tauften sie deshalb Trogloraptor – Höhlenräuber.

Das Pressefoto der California Academy of Science zeigt eine Spinne, die von ihren Entdeckern Höhlenräuber oder Trogloraptor getauft wurde.

Foto: Griswold/Audisio/Ledford – DPA

Wenn es seine borstigen Fänge ausstreckt, ist das Tier etwa vier Zentimeter breit. Die Gruppe um Charles Griswold präsentiert ihren Fund im Journal «Zookeys». Er sei besonders spektakulär, da die Spinne nicht nur eine neue Art darstelle, sondern eine ganz neue Familie – die Trogloraptoridae.

Die Wissenschaftler von der California Academy of Sciences in San Francisco entdeckten die Spinnen in Höhlen des US-Staates Oregon. Kollegen aus San Diego erspähten kurz danach einige in alten amerikanischen Rotholz-Wäldern.

Die spektakulären, räuberisch aussehenden Fänge ließen vermuten, dass Trogloraptor ein kämpferischer Jäger sei. Doch das Jagd- und Angriffsverhalten ist unbekannt. Auch über seine Verbreitung wissen die Forscher wenig: «Dass solch ein relativ großes, eigenartiges Tier bis 2012 unentdeckt bleiben konnte, lässt vermuten, dass noch mehrere davon in den Wäldern und Höhlen im Westen Nordamerikas lauern», schreibt das Team.