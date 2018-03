Marsrover «Curiosity» schickt bessere Fotos und ein Video

Der Forschungsroboter «Curiosity» hat im Lauf seines ersten Tages auf dem Mars bereits rund 40 Megabyte Datenmaterial an die Erde gesendet.

Darunter seien inzwischen auch einige Fotos in hoher Qualität sowie ein kleines Video vom Landeanflug, teilten Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montagnachmittag (Ortszeit) im kalifornischen Pasadena mit. Auf den Bildern ist ein mehrere Kilometer entfernter Berg zu erkennen, zu dem «Curiosity» (Neugier) innerhalb des nächsten Jahres rollen soll. Der Berg sei mehr als 5000 Meter hoch.

Außerdem zeigen die Bilder den Marsboden an der Landestelle. «Wir erkennen, dass es dort sehr flach ist und viele kleine Kiesel herumliegen», sagte die Nasa-Wissenschaftlerin Joy Crisp. «Weder vor noch hinter dem Rover sehen wir irgendwelche Hindernisse, die ein Problem bei der Fahrt darstellen könnten.» Am Dienstag sollen zwei Antennen des Rovers in Betrieb genommen werden, die die Kommunikation mit der Erde erleichtern sollen. Erste Forschungsarbeiten wird der Rover erst in mehr als einer Woche starten können. Bis er mit einem Bohrer Bodenproben entnimmt, kann es sogar noch bis zu einem Monat dauern.

«Curiosity» war am Montag nach mehr als acht Monaten Flug auf dem Mars gelandet. Es ist die teuerste und technisch ausgefeilteste Mission, die je zum Roten Planeten geschickt worden ist.