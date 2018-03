Manche Seevögel bleiben fit bis ins hohe Alter

Da könnte man ja neidisch werden: Fit und sportlich bis ins hohe Alter – was für Menschen ein Traum wäre, ist für manche Seevögel anscheinend völlig normal. Dickschnabellummen werden bis zu 30 Jahre alt.

Dickschnabellummen behalten wie andere Seevögel ihren sehr kräftezehrenden Lebensstil bis zu einem Alter von 30 bis 40 Jahren bei.

Foto: Kyle Elliott/University of Manitoba – DPA

Und bis zu ihrem plötzlichen Tod fliegen und tauchen sie so gut wie zu ihren besten Tagen. Damit könnten sie wertvolle Erkenntnisse über die Mechanismen des Alterns liefern, berichten kanadische Biologen. Ihre Ergebnisse wollen sie an diesem Montag auf der Tagung der Fachgesellschaft «Society for Experimental Biology» im österreichischen Salzburg präsentieren.

Kyle Elliott von der kanadischen Universität von Manitoba in Winnipeg hatte über vier Jahre die Dickschnallummen (Uria lomvia) einer Vogelkolonie auf Coats Island an der kanadischen Hudson Bay beobachtet. Dabei maßen er und seine Kollegen bei 75 Tieren, wie schnell und weit die Vögel flogen, wie lang und tief sie nach Fischen tauchten und berechneten, welche Energie sie dabei verbrauchten.

Zu ihrer Überraschung fanden die Forscher, dass die Tiere im unwirtlichen kanadisch-arktischen Archipel auch im fortgeschrittenen Alter noch völlig fit waren. Eines der Tiere, das die Wissenschaftler nach einem kanadischen Top-Eishockeyspieler «Wayne Gretzky» nannten, zog sogar 18 Jahre nacheinander Nachwuchs groß.