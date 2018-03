Höhenforschungsflugzeug HALO startet zu erster Mission

Aus unserem Archiv

Oberpfaffenhofen (dpa) – Das deutsche Höhenforschungsflugzeug HALO ist nach jahrelanger Vorbereitung zu seiner ersten Mission aufgebrochen. Am Montag startete der Hightech-Jet vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bei München unter den Augen zahlreicher Wissenschaftler in den Himmel.