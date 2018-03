China startet Satelliten für Navigationssystem

Aus unserem Archiv

Peking

China hat am Sonntag erfolgreich einen Satelliten für den weiteren Aufbau eines eigenen Navigationssystems in eine Umlaufbahn gebracht. Eine Rakete vom Typ «Langer Marsch» startete kurz nach Mitternacht Ortszeit vom Raumfahrtbahnhof in Xichang in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.