Ältestes vollständig erhaltenes Insekten-Fossil entdeckt

Ein 370 Millionen Jahre altes Fossil verzückt Insektenkundler gleich doppelt: Zum einen ist das Tier aus dem späten Devon das älteste vollständig erhaltene Insekten-Fossil, das bislang gefunden wurde. Zum anderen verkleinert es eine Lücke in der Ahnenreihe der Insekten-Fossilien.

Rekonstruktion von Strudiella devonica: Der Fund des 370 Millionen Jahre alten Fossils verkleinert eine Lücke in der Ahnenreihe der Insekten-Fossilien.

Foto: Nel et al. – DPA

Dieses außergewöhnliche Fossil stellen französische und belgische Forscher in der Fachzeitschrift «Nature» vor.

Das Insekten-Fossil wurde im Namur-Dinant-Becken im Südosten Belgiens gefunden. Es sei 8 Millimeter lang und 1,7 Millimeter breit, schreibt Romain Garrouste vom Nationalen Naturkundemuseum in Paris mit seinen Kollegen. Das Tier habe dreieckige Mundwerkzeuge, gegliederte Antennen, sechs Beine am Brustkorb sowie einen Hinterleib aus zehn Segmenten. Insekten sind die einzigen Gliederfüßer, die all diese anatomischen Merkmale besitzen. Deswegen gehen die Forscher davon aus, dass das Fossil tatsächlich ein Insekt ist. Es bekam den Artnamen Strudiella devonica.

Das Insekt verkürzt eine Lücke in der Reihe der Insekten-Fossilien, und zwar von 60 auf 45 Millionen Jahre. Die bisherige Lücke in der Zeit von vor 385 bis vor 325 Millionen Jahren trennt die älteren flügellosen Insekten von den modernen Arten mit Flügeln. Deswegen ließ sich bislang schwer erklären, wie die Insekten sich in so viele Arten aufteilten, dass sie heute die artenreichste Klasse im Tierreich sind. Die Körperstrukturen der neuen Art ähneln nach Angaben der Forscher denen einer Insektengruppe mit Flügeln. Sie schreiben jedoch: «Leider waren bei dem hiesigen Exemplar keine Flügel zu erkennen.» Weil Flügel fehlen und weil das Tier so winzig ist, vermuten die Wissenschaftler, dass es sich um eine Nymphe, also ein Jungtier, handelt.

Das älteste Insekten-Fossil ist Rhyniognatha hirsti aus dem Unterdevon vor 407 Millionen Jahren. Es ist jedoch nicht komplett erhalten. Die ältesten Insekten, die definitiv bereits Flügel hatten, sollen vor rund 325 Millionen Jahren gelebt haben.