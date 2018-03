Wetter verhagelt Spargel- und Erdbeerernte

Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Frost, Hagel und Regen haben den Spargel- und Erdbeerbauern in diesem Jahr die Ernte verdorben. Mit gut 94 500 Tonnen lag die Spargelernte um knapp 9 Prozent unter dem Rekordwert des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mitteilte.