Wegfall von 1300 Stellen: Klöckner & Co auf Sparkurs

Aus unserem Archiv

Duisburg

Wegen der schlechten Wirtschaftslage in Europa will der Stahlhandelskonzern Klöckner & Co deutlich mehr Stellen streichen als bislang geplant. Statt 700 sollen nun 1300 Jobs wegfallen, kündigte das Unternehmen in Duisburg an. Das wären rund zwölf Prozent der gesamten Belegschaft.