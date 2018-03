US-Finanzminister Geithner trifft sich kurzfristig mit Schäuble

Berlin/Washington (dpa) – US-Finanzminister Timothy Geithner reist kurzfristig zu Gesprächen über die Finanzkrise nach Deutschland.

US-Finanzminister Timothy Geithner trifft sich kurzfristig mit Schäuble.

Foto: Jim Lo Scalzo/Archiv – DPA

Am Montagmittag oder frühen Nachmittag werde er auf der Nordseeinsel Sylt mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zusammentreffen, bestätigte eine Ministeriumssprecherin am Samstag in Berlin.

Schäuble verbringt auf Sylt seinen Sommerurlaub. Am Montagabend ist in Frankfurt ein Gespräch Geithners mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, geplant, teilte das US-Finanzministerium mit. Geithner wolle bei den Treffen über die Wirtschaftslage in den USA, Europa und weltweit sprechen.