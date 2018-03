US-Arbeitslosenquote weiter gestiegen

Der jüngste Bericht vom US-Arbeitsmarkt ist Präsident Barack Obama wahrlich keine Hilfe im Wahlkampf. Drei Monate vor dem Urnengang ist die Arbeitslosenquote wieder gestiegen.

Die größte Volkswirtschaft der Welt bekommt die hohe Arbeitslosigkeit nicht in den Griff.

Foto: Justin Lane/Archiv – DPA

Der Wert sei im Juli auf 8,3 Prozent geklettert und habe damit 0,1 Prozentpunkte höher gelegen als im Vormonat, teilte das Arbeitsministerium in Washington mit. Das ist der höchste Stand seit Februar. Experten werten dies als Beweis für die anhaltend schwache Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft. Obamas Herausforderer Mitt Romney nannte die Zahlen «enttäuschend».

Zugute kam dem Demokraten im Weißen Haus allerdings die deutlich um 163 000 angestiegene Beschäftigtenzahl. Der Wert übertraf die Erwartungen der meisten Ökonomen und lag deutlich höher als in den Vormonaten. Im Juni waren nach revidierten Daten nur 64 000 neue Stellen geschaffen worden, was nach ebenfalls schwachen Daten im April und Mai für das schlechteste Quartal seit langem gesorgt hatte. Da sich im Juli viele Menschen für den Arbeitsmarkt zurückmeldeten, stieg die Quote trotz der hohen Zahl neuer Jobs leicht an.

Romney bezeichnete den Anstieg der Arbeitslosenquote als schweren «Schlag für die strauchelnden Familien in der Mittelschicht». Obama habe keinen Plan, wie er die wirtschaftliche Erholung beschleunigen könne, kritisierte er. «Wir haben nun 42 aufeinanderfolgende Monate mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 8 Prozent hinter uns. Die Mittelschicht in Amerika verdient Besseres.» Die Wirtschaft schafft zwar seit März 2010 kontinuierlich neue Stellen. Der Aufbau hat aber noch lange nicht die Verluste während der großen Rezession nach der US-Finanzkrise ausgeglichen.

Das Weiße Haus reagierte zunächst verhalten auf den neuen Arbeitsmarktbericht. Wie schon in den Vormonaten hob es hervor, dass das Plus bei den Beschäftigtenzahlen ein weiterer Beweis sei, dass die sich die Wirtschaft erhole. Für eine größere Verbesserung müssten aber die oppositionellen Republikaner im Kongress den Weg für Konjunkturmaßnahmen freimachen, die Obama vorgeschlagen habe.

Die US-Wahlen sind am 6. November. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist kein Präsident im Amt bestätigt worden, wenn die Arbeitslosenquote über 8 Prozent lag. Die US-Notenbank erwägt, wegen der schwachen Konjunktur und dem langsamen Rückgang der Arbeitslosigkeit ihre Geldpolitik weiter zu lockern.