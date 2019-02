Bielefeld/Frankfurt (dpa) – Vor der dritten Tarifrunde in der westdeutschen Textilindustrie pochen die Arbeitgeber auf eine rasche Einigung.

„Wir werden alles in unserer Kraft Stehende unternehmen, um bei unseren Gesprächen in Bielefeld einen Abschluss zu verhandeln“, kündigte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Markus Simon, vor der dritten Runde in ...