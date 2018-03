Spanische Banken mit Rekordberg an faulen Krediten

Aus unserem Archiv

Madrid

Die Last der faulen Kredite in den Bilanzen der spanischen Banken ist auf ein Rekordniveau gestiegen. Wie die Madrider Zentralbank am Freitag mitteilte, stieg das Volumen der ausstehenden Darlehen im Juni im Vergleich zum Vormonat um 8,4 Milliarden Euro auf 164,4 Milliarden Euro.