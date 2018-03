Spanien rutscht weiter in die Rezession

Aus unserem Archiv

Madrid

Der drastische Sparkurs der Regierung und die Massenarbeitslosigkeit drücken Spanien tiefer in die Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal geschrumpft, wie das spanische Statistikamt am Montag in Madrid mitteilte.