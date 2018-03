Sommerwetter sorgt bei Einzelhändlern für volle Kassen

Blusen, Shirts und vor allem Bademode: Das heiße Wetter der vergangenen Tage hat dem Sommerschlussverkauf (SSV) in der ersten Woche einen Start nach Maß beschert.

Die sommerlichen Temperaturen haben bei den Einzelhändlern in Deutschland für einen guten Start in den Sommerschlussverkauf (SSV) gesorgt.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Von einem guten Auftakt sprach Kai Falk, Geschäftsführer des Hauptverbandes des deutschen Einzelhandels. Dank der hohen Temperaturen und des oft noch anstehenden Urlaubs hätten sich zahlreiche Schnäppchenjäger noch einmal eingedeckt.

Rabatte von durchschnittlich 20 und bis zu 70 Prozent lockten vor allem in den Ballungsgebieten viele Einheimische und auch Touristen in die Läden, sagte Falk. Der Sommerschlussverkauf sei immer noch «eine gute Möglichkeit, Kunden ins Geschäft zu ziehen». Dabei ist der SSV im Gegensatz zu früher heute mehr eine Tradition. 2001 fiel das Rabattgesetz in Deutschland, seitdem gibt es auch viele andere Rabattaktionen im Jahr.

Etwa 70 Prozent der Händler würden dieses Jahr an der Rabattaktion teilnehmen, sagte Falk. Zudem gingen auch einige Sportgeschäfte, Elektronikhändler und Möbelhäuser mit den Preisen runter. Die Branche hofft, dass die gute Stimmung der Verbraucher auch in der zweiten Schlussverkaufswoche anhalten wird – vor dem SSV klagten einige Händler wegen des schlechten Wetters über schleppende Absatzzahlen.

Deutschlandweit leiten Händler mit dem Sommerschlussverkauf das Ende der Verkaufssaison ein. Mit den flächendeckenden Vergünstigungen soll Platz für die bald eintreffende Herbstmode geschafft werden. Der SSV läuft normalerweise zwei Wochen.