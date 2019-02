Negative Vorgaben der Überseebörsen und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen haben auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt.

So hatte der Anlagenbauer Gea seine mittelfristigen Ziele kassiert. Kurz nach dem Handelsstart sank der Dax um 0,50 Prozent auf 11.267,89 Punkte.Damit knüpfte er an seine Vortagsverluste an, nachdem er ...