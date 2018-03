RWE treibt Konzernumbau voran

Unter Führung von Vorstandschef Peter Terium treibt der Energieriese RWE seine Pläne zum Konzernumbau massiv voran. Unternehmenskreisen zufolge hat der Vorstand bereits einen Beschluss gefasst, wonach die Gründung einer neuen Konzernsparte geplant ist.

Der Energieriese RWE steht unter Druck: Während der Konkurrent Eon in der Folge der Atomwende beim Konzernumbau schon kräftig Gas gegeben hat, müssen die Essener nachsitzen.

Foto: Oliver Berg – DPA

Diese solle für sämtliche Kohle- und Gaskraftwerke von RWE in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden zuständig sein. Zu den Plänen waren schon im Juli erste Meldungen aufgetaucht.

Eine RWE-Sprecherin sagte: «Wir prüfen derzeit, ob eine länderübergreifende Gesellschaft eine gute Lösung ist.» Bestätigen wollte sie die Informationen der Zeitungen jedoch nicht. Sie verwies auf die Vorlage der Halbjahreszahlen am kommenden Dienstag (14. August). Dort will Terium die geplanten Maßnahmen im Rahmen eines neuen Effizienzprogramms vorstellen. Sie sollen bis Ende 2014 eine weitere Milliarde Euro Einsparungen bringen.

Unbestätigten Angaben aus dem Unternehmensumfeld zufolge könnte dazu auch der Abbau von konzernweit 2400 Beschäftigten gehören. Darin inbegriffen sind auch Verlagerungen ins Ausland. Diese Stellenstreichungen kämen zum bereits 2011 beschlossenen Abbau von 8000 Jobs hinzu. Davon wiederum soll etwa die Hälfte über laufende Maßnahmen abgebaut werden, sagte eine Sprecherin. Der Rest sei über den Verkauf von Unternehmensteilen sowie über seither niedrigere Einstellungszahlen abgedeckt.

Laut «WAZ» wird die neue Sparte, in der 18 000 Beschäftigte arbeiten sollen, zum Jahreswechsel an den Start gehen. Ziel ist es, durch die Neugründung mittelfristig Kosten in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr einzusparen. Als Chef der neuen Sparte wird Matthias Hartung gehandelt. Der RWE-Manager ist derzeit Geschäftsführer der Kraftwerksbausparte RWE Technology.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Standort für die Holding der neuen Kraftwerkssparte in Nordrhein-Westfalen liegen, infrage kämen unter anderem Essen und Köln. Bis zum Herbst solle darüber entschieden werden. Geplant sei, die neue Gesellschaft als europäische Aktiengesellschaft zu gründen, was sich auf die Mitspracherechte der Arbeitnehmer auswirken dürfte. Sie könnten an Einfluss verlieren, weil dann das Montan-Mitbestimmungsgesetz nicht mehr greift.