Proteste vor der EZB halten an: Abschied von Trichet

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Regen und Wind haben die Demonstranten vor der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt in der Nacht zum Mittwoch nicht zum Abbrechen ihrer Zelte bewegt. Bis zu 70 Teilnehmer verbrachten die vierte Nacht in Folge in dem Camp, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch.