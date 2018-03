Milliarden-Börsengang von Japan Airlines rückt näher

Der seit langem erwartete Milliarden-Börsengang von Japan Airlines (JAL) rückt näher. Die japanische Regierung, die derzeit indirekt Besitzer der 2010 pleitegegangenen Fluglinie ist, will dabei ersten Angaben zufolge 663 Milliarden Yen (rund 7 Milliarden Euro) einnehmen.

Nach Facebook könnte es der größte Börsengang des Jahres werden.

Foto: Kimimasa Mayama/Archiv – DPA

Sollte dies gelingen, wäre es nach Facebook der größte Börsengang des Jahres. Facebook kam beim Börsenstart im Mai auf 16 Milliarden Dollar (13 Mrd Euro). Es sollen 175 Millionen Aktien von Japan Airlines für 3790 Yen das Stück platziert werden. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Unterlagen des Finanzministeriums hervor. Als Zeitpunkt für den Börsengang wird der 19. September angepeilt.

JAL hatte vor zwei Jahren Konkurs anmelden müssen und sich danach einer Rosskur unterzogen. Inzwischen zählt Japan Airlines wieder zu den profitabelsten Fluglinien der Welt. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2012/2013 (31. März), das Ende Juni schloss, verdoppelte sich der Gewinn auf 26,9 Milliarden Yen (280 Mio Euro) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 12,5 Prozent auf 286,7 Milliarden Yen (fast 3 Mrd Euro). Im laufenden Geschäftsjahr will JAL einen Gewinn von 130 Milliarden Yen erzielen (1,36 Mrd Euro). Experten halten daher einen Börsengang auch in diesem Volumen trotz der anhaltend unsicheren Lage an den Finanzmärkten für möglich. Sollte der von der Regierung anvisierte Preis erzielt werden, wäre JAL deutlich günstiger als zum Beispiel Konkurrent All Nippon Airways (ANA).