Miele mit Rückgängen in Südeuropa

Gütersloh

Der Hausgerätehersteller Miele hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni) die Krise in den südeuropäischen Ländern zu spüren bekommen. In Griechenland, Portugal, Spanien und Italien habe es zum Teil deutliche Einbrüche gegeben, teilte das Unternehmen am Montag in Gütersloh mit.