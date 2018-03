Letzter Ausverkauf bei Schlecker XL und IhrPlatz

Schlecker räumt die Lager seiner insolventen Drogerieketten Schlecker XL und IhrPlatz: Wie Insolvenzverwalter Werner Schneider am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, bekommen alle Filialen diese und nächste Woche die letzten Lieferungen.

Foto: Marijan Murat/Archiv – DPA

Mit den restlichen Waren sollen die Regale ihm zufolge noch einmal komplett gefüllt werden. Der Ausverkauf war in den 358 Filialen von Schlecker XL und den 367 IhrPlatz-Märkten bereits in der vergangenen Woche mit einem Rabatt von 30 Prozent gestartet. Einzelne Artikel sind nun bis zu 50 Prozent günstiger. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen ebenfalls in die Insolvenzmasse.

Der Insolvenzverwalter rechnet wegen des Warennachschubs mit einem neuen Ansturm. «Wir planen, die Geschäfte bis Ende August geöffnet zu haben», sagte Schneider. «Ich kann aber nicht ausschließen, dass Märkte auch vorzeitig geschlossen werden, sollte die Ware schon vorab verkauft sein.»

Am Vortag war bekanntgeworden, dass 45 weitere Märkte der Tochter IhrPlatz und 57 Schlecker-XL-Filialen an die HH Holding verkauft worden waren. Die Neuerwerbungen der Holding sollen unter den Beteiligungen – Textildiscounter Kik (27 Märkte), dem Ein-Euro-Discounter Tedi und der Warenhauskette Woolworth (bis zu 25 Märkte) – verteilt werden.