Die weltweiten Konjunktursorgen lasten weiter auf dem Dax. Allerdings hielten sich die Verluste noch in Grenzen – der deutsche Leitindex gab kurz nach Handelsbeginn um 0,29 Prozent auf 11.330,76 Punkte nach.

Damit folgte er dem schwachen Trend in den USA und vor allem in Asien - es droht der vierte Verlusttag in Folge. Für den Index der mittelgroßen Konzerne MDax ging ...