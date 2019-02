Im reichen Deutschland enden tonnenweise Nahrungsmittel im Abfall – dabei wäre vieles noch zu genießen. Die Politik will die Vergeudung stärker eindämmen und zielt dafür auf die ganze Produktionskette.

Berlin (dpa). Die Bundesregierung will die Lebensmittelabfälle in Deutschland verringern und Wirtschaft und Verbraucher dafür stärker einbeziehen.Das sieht eine Strategie von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, die das Kabinett an ...