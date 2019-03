Carlos Ghosn kann nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft in Japan auf eine Freilassung gegen Kaution hoffen. Das Gericht hat dem zugestimmt, doch die Staatsanwaltschaft erhob Einspruch. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleibt der Automanager hinter Gittern.

Tokio (dpa). Der in Japan angeklagte Automanager Carlos Ghosn kann auf eine baldige Freilassung hoffen. Das Bezirksgericht in Tokio gab am Dienstag dem Antrag seines Verteidigers auf Freilassung auf Kaution ...