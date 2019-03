Carlos Ghosn kommt nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft in Japan gegen Kaution frei. Das Gericht hat dem zugestimmt, einen Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung wurde abgelehnt.

