Jugendliche weltweit von Arbeitslosigkeit bedroht

Aus unserem Archiv

Genf

Jugendliche sind nach Einschätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) weltweit von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht. Sie seien mit einer «gefährlichen Mischung von Problemen» konfrontiert, heißt es in dem am Mittwoch in Genf veröffentlichten Bericht «Arbeitstrends für Jugendliche».