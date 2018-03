Iveco schließt drei Werke in Deutschland

Aus unserem Archiv

Ulm/Turin

Der zu Fiat Industrial gehörende italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco will bis zum Jahresende in Europa vier Werke und die Lkw-Produktion an seinem Ulmer Standort schließen. Das teilte Iveco-Chef Alfredo Altavilla am Sonntagabend bei einer Lastwagen-Präsentation in Turin mit.