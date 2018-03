Intershop mit zweistelligem Wachstum

Das Jenaer Software-Unternehmen Intershop profitiert vom florierenden Online-Handel und hat im ersten Halbjahr beim Umsatz 15 Prozent zugelegt. Die Erlöse stiegen auf 26,4 Millionen Euro, wie der Anbieter von Programmen für den Internet-Handel mitteilte. Das sei der höchste Halbjahresumsatz seit 2001.

Foto: Jan-Peter Kasper/Archiv – DPA

Allerdings lag der Ertrag niedriger als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich auf 337 000 Euro nach 766 000 Euro in den ersten sechs Monaten 2011.

Intershop-Finanzvorstand Ludwig Lutter begründete das mit den Kosten für die Markteinführung einer neuen Softwareversion. Er bestätige die Prognose mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und Ertrag in diesem Jahr. Die Aktie der Intershop Communications AG verlor am Mittwochvormittag am Börsenplatz Xetra um über 4 Prozent.