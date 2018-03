IG Metall fordert 7 Prozent mehr Geld für Stahlkocher

Sprockhövel/Düsseldorf (dpa) – Die IG Metall fordert 7 Prozent mehr Geld für die 75 000 Stahlkocher in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen.

Zwei Tage vor Beginn einer neuen Tarifrunde beschloss die Tarifkommission in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) ihre Forderungen, wie die IG Metall in Düsseldorf mitteilte. Die Beschäftigten hätten 2011 ordentliche Wertzuwächse geschaffen, erklärte IG Metall-Bezirksleiter NRW, Oliver Burkhard. Die Arbeitgeber lehnten die Forderung umgehend ab. Das Forderungspaket übersteige die gegenwärtigen Möglichkeiten der Mitgliedsunternehmen «bei weitem», teilte der Arbeitgeberverband Stahl in Düsseldorf mit.

Die Tarifverhandlungen beginnen an diesem Freitag in Düsseldorf. Der laufende Tarifvertrag läuft am 31. Oktober aus. Dann endet laut IG Metall auch die Friedenspflicht.

Für die Auszubildenden will die IG Metall die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung durchsetzen, für Ältere einen verbesserten tariflichen Anspruch bei der Altersteilzeit.

Laut IG Metall ist in der Stahlindustrie auch für 2012 ein moderates Wachstum bei nach wie vor hohem Produktions- und Preisniveau angesagt. «Das Wachstum fällt zwar geringer aus, aber einen Rückgang bei der Nachfrage gibt es nicht», so die Gewerkschaft. «Für die Beschäftigten kann das nur heißen: Wer Mehr Wert schafft, hat auch mehr verdient.»

Dem widersprach der Arbeitgeberverband. Die Konjunkturaussichten für die Stahlindustrie hätten sich in jüngster Zeit stark eingetrübt. Die Produktion sei deshalb bereits verbreitet zurückgefahren worden. Das Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI erwartet für das kommende Jahr einen Rückgang der Rohstahlproduktion in Deutschland um fast 8 Prozent.

Auch die Forderung nach unbefristeter Übernahme der Ausgebildeten lehnten die Arbeitgeber ab. Dies wäre das «sichere Ende der von den meisten unserer Mitgliedsunternehmen bislang geübten Praxis, über den voraussichtlichen Bedarf hinaus auszubilden».