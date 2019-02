Bittere Nachricht für die britische Wirtschaft: Kurz vor dem geplanten Brexit gibt Honda das Aus für sein Werk in Großbritannien bekannt. Grund sei aber nicht der Ausstieg des Landes aus der EU.

Tokio (dpa). Der japanische Autobauer Honda schließt sein Werk in Großbritannien. Das gab der Konzern am Dienstag bekannt. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Die Fabrik ...