Bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat der bislang härteste Warnstreik des Jahres begonnen. Einen Tag lang steht fast der gesamte Nahverkehr still.

Berlin (dpa). Die Bundeshauptstadt steht vor einem Verkehrschaos. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) begann am frühen Morgen der bislang härteste Warnstreik in diesem Jahr.U-Bahnen und Straßenbahnen in der Hauptstadt fuhren ...