Griechischen Banken wird mit 18 Milliarden Euro geholfen

Aus unserem Archiv

Athen

Den angeschlagenen griechischen Banken wird in den nächsten Tagen mit 18 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. «Sie werden das Geld am Freitag oder spätestens am Montag erhalten», sagte der Chef der griechischen Notenbank (Bank of Greece) Giorgos Provopoulos dem griechischen Staatschef Karolos Papoulias am Donnerstag.