Vor der Heizperiode kommen auf viele Haushalte höhere Gaspreise zu. Mindestens 63 Anbieter wollten bis zum November die Tarife erhöhen, teilte das Vergleichsportal Toptarif am Montag mit. Einige hätten ihre Preise schon im August angehoben.

Gas wird schon teuerer, sagen Experten, aber die große Preiswelle zu Beginn der Heizperiode im Herbst bleibt diesmal aus.

Foto: Holger Hollemann – DPA

Betroffen seien insgesamt rund sieben Millionen Haushalte. «Die meisten Versorger drehen erfahrungsgemäß dann an der Preisschraube, wenn die Nachfrage nach Gas am größten ist: im Herbst, zu Beginn der Heizperiode, oder in den kalten Wintermonaten», erklärte Toptarif. Mit einem Wechsel des Anbieters könnten Kunden bis zu mehrere hundert Euro sparen.