«FTD»: Axa will jede sechste Stelle streichen

Köln

Der Versicherungskonzern Axa will nach Informationen der «Financial Times Deutschland» jede sechste Vollzeitstelle in Deutschland streichen. Bis 2015 sollten 1500 von 9000 Arbeitsplätzen wegfallen, berichtete die Zeitung am Montag. Ein Unternehmenssprecher in Köln wollte den Bericht nicht kommentieren.