Ford ist immens wichtig für Köln, schließlich ist der US-Autobauer der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber in der Domstadt. Doch es läuft nicht rund – die Chefetage feilt an einem Sanierungsprogramm, die Zahlen sind tiefrot.

Dearborn/Köln (dpa) - Der Abwärtstrend des US-Autobauers Ford in Europa mit seiner Regionalzentrale in Köln hat sich fortgesetzt.Der operative Verlust - also vor Zinsen und Steuern (Ebit) - lag im Europageschäft 2018 bei ...