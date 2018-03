Ferien in Krisenzeiten: Jeder zweite Italiener bleibt daheim

Aus unserem Archiv

Rom

Rezession und Spardruck zwingen jeden zweiten Italiener, in diesem Sommer auf einen Urlaub zu verzichten. Im wichtigsten Ferienmonat August werde nahezu ein Drittel Italiener weniger als im Vorjahr in den Urlaub fahren, teilte der nationale Hotelverband Federalberghi am Samstag in Rom mit.