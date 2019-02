Verhandlungen, die bereits nach nur 15 Minuten wieder abgebrochen werden, und heftige Vorwürfe von beiden Seiten. Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie wird nicht nur der der Ton rauer.

Dortmund (dpa). In dem sich zuspitzenden Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall Warnstreiks gestartet.Nach dem Auftakt in Dortmund sollen die Aktionen am Dienstag in Bochum, Duisburg und Kreuztal ...