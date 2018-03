Eier werden knapp, aber nicht unbedingt teuerer

Aus unserem Archiv

Bonn

Knapp drei Wochen vor Ostern mehren sich die Meldungen über Eierknappheit und steigende Preise. Am freien Markt sind Eier innerhalb weniger Wochen doppelt so teuer geworden. Betroffen davon sind aber in erster Linie Großhandel, Packstellen und Industrie.