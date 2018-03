Devisen: Starkes US-Wachstum setzt Euro unter Druck

Ein überraschend starkes Wachstum der US-Wirtschaft im Schlussquartal 2009 hat den Euro am Freitag deutlich unter Druck gesetzt. Im Tief sank die Gemeinschaftswährung auf 1,3909 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli vergangenen Jahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,3966 (Donnerstag: 1,3999) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7160 (0,7143) Euro.

Nachdem sich der Euro am Vormittag etwas von seinen Kursverlusten im Wochenverlauf erholen konnte, sorgten am Nachmittag laut Händlern starke Wachstumsdaten aus den USA für Abwärtsdruck. Nach Regierungszahlen ist die weltgrößte Volkswirtschaft im vierten Quartal um 5,7 Prozent und damit so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr gewachsen. Im Gesamtjahr 2009 schrumpfte die US-Wirtschaft indes rezessionsbedingt um 2,4 Prozent – so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Obwohl das Wachstum im Schlussquartal auf einer recht breiten Basis stand, warnten Volkswirte vor Euphorie. Grund: Den mit Abstand stärksten Wachstumsbeitrag lieferte die Lagerkomponente der Unternehmen. Allein auf die drastisch verminderte Geschwindigkeit des Lagerabbaus sind rund sechzig Prozent des Gesamtwachstums zurückzuführen. Ohne diesen Effekt wäre die US-Wirtschaft im vierten Quartal um nur 2,2 Prozent gewachsen. Entsprechend sprachen Ökonomen von einem "Ausreißer nach oben."