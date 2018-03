Devisen: Starke Kurs-Schwankungen beim Euro nach SNB-Intervention

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat am Dienstag mit heftigen Kursbewegungen auf eine massive Intervention der Schweizerischen Notenbank (SNB) an den Devisenmärkten reagiert. Nach einem Tagestief bei 1,4039 US-Dollar sprang die Gemeinschaftswährung zeitweise auf ein Tageshoch bei 1,4275 und pendelte sich dann im Mittagshandel bei 1,4178 Dollar ein. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7052 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,4126 (Freitag: 1,4255) Dollar festgesetzt.