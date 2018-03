Devisen: Leichte Verluste am Abend – Euro fällt wieder unter 1,40 Dollar

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Kurs des Euro ist am Donnerstagabend wieder unter die Marke von 1,40 Dollar gefallen. Im New Yorker Handel sank die europäische Gemeinschaftswährung zeitweise bis fast auf 1,39 Dollar, konnte sich aber in der Folgezeit wieder stabilisieren. Zuletzt kostete ein Euro 1,3939 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,4016 (Mittwoch: 1,3861) Dollar festgesetzt. Für einen Dollar mussten damit 0,7135 (0,7214) Euro bezahlt werden.