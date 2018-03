Devisen: Eurokurs fällt unter 1,43 US-Dollar

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,43 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,4277 Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch über 1,44 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittag auf 1,4279 (Montag: 1,4369) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7003 (0,6959) Euro.