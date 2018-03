Devisen: Eurokurs fällt auf tiefsten Stand seit Juli 2009

Der Eurokurs ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli 2009 gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,3972 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf 1,3938 Dollar gesunken war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3999 (Mittwoch: 1,4072) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7143 (0,7106) Euro.

"Der etwas optimistischere Konjunkturausblick der US-Notenbank vom Mittwochabend hat den Dollar gestützt", sagte You-Na Park, Devisenexpertin von der Commerzbank. Dies spreche für eine Leitzinserhöhung in den USA in absehbarer Zeit . An den Märkten werde bereits im September eine erste Leitzinsanhebung erwartet. Ein höherer Leitzins macht eine Währung für Anleger attraktiver. "Belastet wird der Euro weiterhin durch die Schuldenkrise in Griechenland", sagte Park. So seien die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen zuletzt weiter gestiegen.

Die aktuelle Belastung des Euro durch Budgetprobleme südeuropäischer Länder der Eurozone wird nach Einschätzung von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank, aber nicht lange anhalten. "Das Thema Budgetdefizite wird sich im Jahresverlauf abschwächen, die Konjunktursituation wird sich weiter aufhellen." Dadurch dürften die Steuereinnahmen in der Eurozone besser sprudeln und der Euro werde sich in der Folge erholen. "Kurzfristig kann der Euro im schlimmsten Fall bis auf 1,35 Dollar abgleiten, dann sollte er sich aber sukzessive in Richtung 1,50 Dollar befestigen" Dass man sich auf die Probleme Griechenlands einschieße und die Schwierigkeiten in Großbritannien und den USA völlig ausblende, sei auf Dauer nicht möglich.