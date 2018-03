Devisen: Euro wenig verändert – Aber wieder über 1,45 US-Dollar

Aus unserem Archiv

NEW YORK

Der Euro hat sich am Freitag im New Yorker Handel wenig verändert gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,4515 US-Dollar, nachdem sie ein überraschend guter US-Einkaufsmanagerindex nach dem Handelsstart an der Wall Street zwischenzeitlich wieder unter die 1,45-Dollar Marke gedrückt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,4488 (Donnerstag: 1,4453) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,6902 (0,6919) Euro gekostet.