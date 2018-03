Devisen: Euro weiter unter 1,42 Dollar

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,42 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,4150 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7067 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagmittag noch auf 1,4255 (Donnerstag: 1,4285) Dollar festgesetzt.