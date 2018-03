Devisen: Euro weiter unter 1,40 Dollar

Der Euro ist am Freitag weiter unter der Marke von 1,40 US-Dollar geblieben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,3942 Dollar. Ein Dollar war 0,7170 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,3999 (Mittwoch: 1,4072) Dollar festgesetzt.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit unter den Anlegern steht der Helaba zufolge die Veröffentlichung des US-Bruttoinlandsprodukts. Am Markt wird ein kräftiger Anstieg im Schlussquartal erwartet. "Alles in allem dürften die anstehenden Wirtschaftszahlen die konjunkturelle Zuversicht stärken", schrieben die Experten in einem Morgenkommentar. Zuletzt seien die Erwartungen gestiegen, dass die US-Notenbank Anfang des dritten Quartals die erste Zinserhöhung beschließt. "Da die heutigen US-Daten diese Erwartungshaltung stützen sollten, bleibt der Dollar gefragt."