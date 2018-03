Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid kaum verändert

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,4030 US-Dollar und damit nur leicht weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,4072 (Dienstag: 1,4085) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7106 (0,7100) Euro.