Devisen: Euro über 1,41 Dollar – Bankenstresstest sorgt für Berg- und Talfahrt

Aus unserem Archiv

NEW YORK

Der Kurs des Euro ist am Freitag im New Yorker Handel auf Berg- und Talfahrt gegangen. Nach einem Sprung auf 1,4192 US-Dollar während der Bekanntgabe der Stresstest-Ergebnisse der europäischen Banken sank er zuletzt wieder auf 1,4129 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs in Frankfurt am Nachmittag auf 1,4146 (Donnerstag: 1,4202) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7069 (0,7041) Euro.