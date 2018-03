Devisen: Euro reagiert nur kurz auf US-Zinsentscheid

Aus unserem Archiv

NEW YORK

Der Euro hat am Mittwoch nur kurz mit heftigen Ausschlägen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) reagiert. Zuletzt kostete er wieder 1,4024 US-Dollar und notierte damit in etwa so hoch wir vor dem Fed-Entscheid. Die Fed hatte ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert. Der Zielsatz für Tagesgeld ("Fed Funds Rate") liegt weiterhin zwischen 0 und 0,25 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,4072 (Dienstag: 1,4085) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7106 (0,7100) Euro.