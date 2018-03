Devisen: Euro leicht erholt von Kursverlusten

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat sich am Montag bis zum Mittag etwas von seinen Kursverlusten nach der verschobenen Griechenland-Lösung erholt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,4230 US-Dollar, nachdem sie am Morgen zeitweise bis auf 1,4189 Dollar abgerutscht war. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7027 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,4270 (Donnerstag: 1,4088) Dollar festgesetzt.